Редкач: Я повертають за перемогою
Напівсередньоваговик Іван Редкач (24-8-1, 19 КО) відреагував на бій з американцем Келвіном Девісом (15-1, 8 KO), який є братом ексчемпіона світу в напівсередній вазі Кейшона Девіса (14–0, 10 KO).
Про це боксер розповів в Instagram.
"Це не просто бій. Це моє повернення туди, де моє місце – до топ-25 найкращих у світі. Я відпочив, зробив перезавантаження, тепер я повністю зосереджений.
Так, він молодий. Так, він голодний до перемог. Так, він небезпечний. Але "голод" нічого не вартий без досвіду. А досвід – це те, що неможливо купити.
У боксі ніколи не можна недооцінювати суперника – але також не можна приховувати свою силу. Я виходжу в цей ринг не для того, щоб промацати ґрунт. Я виходжу, щоб зробити гучну заяву", – сказав він.
Редкач заявив, що має важливий досвід та повертається заради перемоги.
"У мене є дисципліна. У мене є досвід. І в мене є міць, щоб закінчити цей бій достроково. Це для моїх учнів — щоб вони побачили, на що насправді здатний їхній тренер.
Квітень. Ринг. Без жодних виправдань. Редкач повертається за перемогою", – заявив Редкач.
Бій між боксерами відбудеться 4 квітня у США.
Нагадаємо, свій останній бій українець провів у вересні 2024 року. Тоді Редкач поступився Хосе Сепеді. Поєдинок достроково завершився у другому раунді. Загалом він переміг лише один раз у своїх останніх п'яти боях.