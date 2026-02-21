Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Редкач: Я повертають за перемогою

Олександр Булава — 21 лютого 2026, 13:40
Редкач: Я повертають за перемогою
Іван Редкач
Getty Images

Напівсередньоваговик Іван Редкач (24-8-1, 19 КО) відреагував на бій з американцем Келвіном Девісом (15-1, 8 KO), який є братом ексчемпіона світу в напівсередній вазі Кейшона Девіса (14–0, 10 KO).

Про це боксер розповів в Instagram.

"Це не просто бій. Це моє повернення туди, де моє місце – до топ-25 найкращих у світі. Я відпочив, зробив перезавантаження, тепер я повністю зосереджений.

Так, він молодий. Так, він голодний до перемог. Так, він небезпечний. Але "голод" нічого не вартий без досвіду. А досвід – це те, що неможливо купити.

У боксі ніколи не можна недооцінювати суперника – але також не можна приховувати свою силу. Я виходжу в цей ринг не для того, щоб промацати ґрунт. Я виходжу, щоб зробити гучну заяву", – сказав він.

Редкач заявив, що має важливий досвід та повертається заради перемоги.

"У мене є дисципліна. У мене є досвід. І в мене є міць, щоб закінчити цей бій достроково. Це для моїх учнів — щоб вони побачили, на що насправді здатний їхній тренер.

Квітень. Ринг. Без жодних виправдань. Редкач повертається за перемогою", – заявив Редкач.

Бій між боксерами відбудеться 4 квітня у США.

Нагадаємо, свій останній бій українець провів у вересні 2024 року. Тоді Редкач поступився Хосе Сепеді. Поєдинок достроково завершився у другому раунді. Загалом він переміг лише один раз у своїх останніх п'яти боях.

Іван Редкач

Іван Редкач

Редкач проведе бій проти брата Кейшона Девіса
Став відомий наступний суперник Редкача
Визначився наступний суперник Редкача
Нокаут у 5 раунді: Редкач достроково програв Джукембаєву
Редкач провалив зважування перед боєм із Джукембаєвим

Останні новини