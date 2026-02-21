Редкач: Я повертають за перемогою

Напівсередньоваговик Іван Редкач (24-8-1, 19 КО) відреагував на бій з американцем Келвіном Девісом (15-1, 8 KO), який є братом ексчемпіона світу в напівсередній вазі Кейшона Девіса (14–0, 10 KO).

Про це боксер розповів в Instagram.

"Це не просто бій. Це моє повернення туди, де моє місце – до топ-25 найкращих у світі. Я відпочив, зробив перезавантаження, тепер я повністю зосереджений.

Так, він молодий. Так, він голодний до перемог. Так, він небезпечний. Але "голод" нічого не вартий без досвіду. А досвід – це те, що неможливо купити.

У боксі ніколи не можна недооцінювати суперника – але також не можна приховувати свою силу. Я виходжу в цей ринг не для того, щоб промацати ґрунт. Я виходжу, щоб зробити гучну заяву", – сказав він.