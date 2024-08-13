Став відомий наступний суперник Редкача

Український боксер першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг) Іван Редкач (24-6-1, 19 КО) проведе бій проти мексиканця Хосе Сепеди (37-5, 28 КО).

Про це повідомляє DAZN.

Бій відбудеться 6 вересня в американському Темекулі на арені Pechanga Resort & Casino. Транслюватиме онлайн стрімінг DAZN.

Нагадаємо, свій останній бій українець провів 23 травня. Тоді Редкач поступився Батиржану Джукембаєву з Казахстану (23-1, 17 КО). Поєдинок достроково завершився у п'ятому раунді.