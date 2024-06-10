Непереможний український надважковаговик проведе поєдинок з бразильцем

Непереможний український надважковаговик Андрій Новицький (10-0, 9 КО) свій наступний поєдинок проведе 15 червня у США.

Про це повідомляє vRINGe.

Його суперником стане бразилець Джексон дос Сантос (22-16, 20 КО). Бій відбудеться в Шелбівіллі, США.

Свій останній поєдинок Новицький провів в андеркарді бою ексчемпіона світу Ентоні Джошуа та Франсіса Нганну, де він здобув дострокову перемогу над американцем Хуаном Торресом (11-6-1, 4 КО).

Зазначимо, що 28-річний Новицький розпочав професійну кар'єру в лютому 2023 року. Відтоді перемагав у всіх десяти поєдинках, зокрема у дев'яти — достроково.