Чеботар проведе бій в андеркарді Пулев – Чарр

Визначився наступний суперник непереможного Василя Чеботаря (16-0, 8 КО), який представляє Молдову.

Про це повідомляє K2 Promotions.

Бій відбудеться в андеркарді поєдинку між болгарином Кубратом Пулевим та німцем Мануелем Чарром уже 7 грудня 2024 року. Його суперником буде іспанський боксер Аюб Закарі (5-6-1).

22-річний боєць попередній бій провів у вересні цього року у Львові, зупинивши уругвайця Хосе Едгардо Пердомо технічним нокаутом на початку бою.

Нагадаємо, Чеботар у жовтні виступав на чемпіонаті Європи з аматорського боксу серед спортсменів до 23 років. У чвертьфіналі він поступився майбутньому чемпіону – українцю Юрію Захарєєву.