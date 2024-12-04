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Чеботар проведе бій в андеркарді Пулев – Чарр

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 18:50
Чеботар проведе бій в андеркарді Пулев – Чарр
K2 Promotions

Визначився наступний суперник непереможного Василя Чеботаря (16-0, 8 КО), який представляє Молдову.

Про це повідомляє K2 Promotions.

Бій відбудеться в андеркарді поєдинку між болгарином Кубратом Пулевим та німцем Мануелем Чарром уже 7 грудня 2024 року. Його суперником буде іспанський боксер Аюб Закарі (5-6-1).

22-річний боєць попередній бій провів у вересні цього року у Львові, зупинивши уругвайця Хосе Едгардо Пердомо технічним нокаутом на початку бою.

Нагадаємо, Чеботар у жовтні виступав на чемпіонаті Європи з аматорського боксу серед спортсменів до 23 років. У чвертьфіналі він поступився майбутньому чемпіону – українцю Юрію Захарєєву.

Василь Чеботар

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