Мунгуя наступний бій може провести в андеркарді поєдинку Канело – Скалл

Мексиканський боксер другої середньої ваги Хайме Мунгуя (44−1, 35 КО) завершує переговори про реванш з французом Бруно Сураче (26-0-2, 5 KO).

Про це повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінджер.

Бій відбудеться 3 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, в андеркарді бою Сауля Альвареса проти Вільяма Скалла.

Нагадаємо, Мунгуя у травні поступився Саулю Альверасу одноголосним рішенням суддів. Після чого він ефектно нокаутував Еріка Базіняна у 10 раунді.

Однак у грудні Хайме несподівано поступився Бруно Сураче технічним нокаутом у шостому раунді. Цей поєдинок визнали апсетом 2024 року за версією The Ring.

Напередодні Мунгуя розпочав співпрацю з Едді Рейносо, який є тренером Сауля Альвареса.