Тренер Канело розпочав співпрацю з Мунгуя

Чемпіон WBC Silver у другій середній вазі мексиканець Хайме Мунгуя (44−1, 35 КО) розпочав співпрацю з Едді Рейносо, який є тренером володаря титулів WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).

Цитує тренера The Ring.

"Я працюю з ним вже тиждень. Ми вже зустрічалися з паном Фернандо Бельтраном, з Хайме та його батьком, щоб дізнатися, чи зможемо ми з ним працювати. І зараз ми тут, знайомимося один з одним, бачимо, над чим він любить працювати, бачимо різні точки зору. Я думаю, що у нас може бути дуже хороше партнерство", – розповів Рейносо.

Нагадаємо, Мунгуя у травні поступився Саулю Альверасу одноголосним рішенням суддів. Після чого він ефектно нокаутував Еріка Базіняна у 10 раунді.

Однак у грудні Хайме несподівано поступився Бруно Сураче технічним нокаутом у шостому раунді. Цей поєдинок визнали апсетом 2024 року за версією The Ring.