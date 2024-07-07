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Гірн анонсував наступний бій Вайта

Олександр Булава — 7 липня, 23:34
Гірн анонсував наступний бій Вайта

Колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) наступний бій може провести у вересні.

Про це розповів промоутер Едді Гірн у коментарі Seconds Out.

"Ми з Ділліаном не дуже обговорювали його майбутнє. Він каже, що хоче знову проводити великі бої та хоче битися у вересні.

Ділліан – це все ще велике ім’я", — сказав Гірн.

Нагадаємо, Вайт 17 березня достроково переміг Крістіана Гаммера. Команда німецького боксера вирішила відмовитися від продовження поєдинку. До цього Ділліан півтора року не виходив у ринг через допінгову справу, в якій у результаті був виправданий.

Бокс Едді Гірн Ділліан Вайт

Ділліан Вайт

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