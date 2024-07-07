Гірн анонсував наступний бій Вайта

Колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) наступний бій може провести у вересні.

Про це розповів промоутер Едді Гірн у коментарі Seconds Out.

"Ми з Ділліаном не дуже обговорювали його майбутнє. Він каже, що хоче знову проводити великі бої та хоче битися у вересні.

Ділліан – це все ще велике ім’я", — сказав Гірн.