Гірн анонсував наступний бій Вайта
Колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) наступний бій може провести у вересні.
Про це розповів промоутер Едді Гірн у коментарі Seconds Out.
"Ми з Ділліаном не дуже обговорювали його майбутнє. Він каже, що хоче знову проводити великі бої та хоче битися у вересні.
Ділліан – це все ще велике ім’я", — сказав Гірн.
Нагадаємо, Вайт 17 березня достроково переміг Крістіана Гаммера. Команда німецького боксера вирішила відмовитися від продовження поєдинку. До цього Ділліан півтора року не виходив у ринг через допінгову справу, в якій у результаті був виправданий.