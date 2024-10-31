Війна в Україні як один із аргументів: популярний боксер закликав голосувати за Трампа

Американський боксер Джейк Пол закликав співвітчизників підтримати Дональда Трампа на виборах президента США.

У своєму (X) Twitter боєць та блогер опублікував 18-хвилинне агітаційне відео, в якому перелічує аргументи на користь Трампа. Одна з тез Пола стосується російсько-української війни.

"Особисто я не люблю політиків, бо вони постійно: "О, подивіться на мене, який я класний, я ідеальний, ось, що я зроблю..." Мені подобається той факт, що Дональд Трамп – бізнесмен, у якого є мільярди доларів, і він не опиниться під впливом, якоїсь угоди, яка зробить його багатим.

Ми всі знаємо, що наскільки брудною грою є політика. І наступна теза є лише моєю думкою, і не обовʼязково ґрунтується на вірогідних фактах, вона є припущенням. Але чи не є божевіллям те, що Ненсі Пелосі приходить в адміністрацію, а потім стає на двісті, триста мільйонів доларів багатшою завдяки тому, що знає, в які акції інвестувати?

Ні, ми хочемо багатого та заможного президента, який не потрапить під вплив грошей і який буде увалювати правильні для країни рішення. Хіба це не має бути очевидно?

Це все говорить про божевільність нинішньої адміністрації, яка спонсорує багато війн, накачує мільярдами, мільярдами, мільярдами Україну, де загинули мільйони росіян та українців. Це у 20 разів гірше, ніж війна у В’єтнамі. Камала Гарріс та Джо Байден спонсорують це.

Вони дають гроші Ірану, який передає їх ХАМАС на війну з Ізраїлем, а потім дають Ізраїлю на захист від ХАМАС. Спонсорують обидві сторони війни, сповненої терору, в якій помирають невинні люди", – сказав Пол.