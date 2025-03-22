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Легенди не вмирають: Кличко – про смерть Формана

Олександр Булава — 22 березня 2025, 14:17
Легенди не вмирають: Кличко – про смерть Формана
Джордж Форман
Getty images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Віталій Кличко відреагував на смерть легенди світового боксу Джоржа Формана.

Про це боксер розповів у Facebook.

"Не стало легендарного Джорджа Формана. Людини великої волі та цілеспрямованості.

У 1968-му він став олімпійським чемпіоном. У 1973-му завоював титул чемпіона світу в суперважкій вазі та через рік втратив його. За кілька років потому пішов зі спорту та тріумфально повернувся через 10 років Знову став чемпіоном світу. Найстаршим. У 45 років! Цей рекорд досі не побив ніхто з боксерів-супертяжів.

Ми були добре знайомі з Джорджем. Він відвідував мої та Володимира поєдинки в різних країнах. Був коментатором деяких із них.

Світла памʼять великій людині… Легенди не вмирають", – написав Кличко.

У 1994 році переміг Форман Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Раніше була інформація, що брат Віталія - Володимир Кличко хоче повернутися до боїв, щоб перевершити рекорд Формана.

Віталій Кличко Джордж Форман

Джордж Форман

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