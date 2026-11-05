Рекорд, на який цілиться Кличко: як Форман став найстаршим чемпіоном світу після десятиліття проповідництва

5 листопада 1994 року в Лас-Вегасі відбулася одна з найнесподіваніших подій в історії професійного боксу. Ветеран Джордж Форман нокаутував непереможеного Майкла Мурера, здобувши пояси WBA та IBF у надважкій вазі.

Американець повернув собі чемпіонський титул через два десятиліття після того, як втратив його в легендарному протистоянні з Мухаммедом Алі. За цей "Великий Джордж" встиг залишити спорт майже на десять років, стати проповідником і відновити кар'єру всупереч скепсису експертів.

"Чемпіон" згадує історію неймовірного тріумфу Формана та вікового рекорду, який досі залишається непобитим у хевівейті.

Раннє завершення кар'єри та життя поза рингом

Уперше "Великий Джордж" став чемпіоном світу в січні 1973-го. Тоді 24-річний боксер вщент розгромив Джо Фрейзера. Він за два раунди шість разів відправив суперника в нокдаун, продемонструвавши руйнівну силу своїх ударів.

Та вже наступного року непереможений до того панчер сам опинився на настилі рингу. Мухаммед Алі здолав його у восьмому раунді знаменитого поєдинку "Гуркіт у джунглях", відібравши чемпіонські титули.

Після болючої поразки Форман продовжував виступати, однак у 1977-му несподівано завершив кар'єру. Після програшу Джиммі Янгу йому стало зле в роздягальні – знепритомнів, а згодом розповідав, що пережив релігійне видіння, яке докорінно змінило його ставлення до життя.

Колишній грізний боєць став проповідником, заснував церкву в Х'юстоні, а згодом відкрив молодіжний центр, де допомагав дітям із неблагополучних районів. Здавалося, бокс назавжди залишився в минулому.

Минали роки, а разом із ними закінчувались і зароблені на рингу мільйони. Утримання молодіжного центру потребувало значних коштів, а невдалі інвестиції лише погіршували фінансове становище. Щоб забезпечувати родину та продовжувати свою діяльність, американець вирішив повернутися до справи, яка колись принесла йому світову славу.

У березні 1987-го, майже через десятиліття після останнього поєдинку, 38-річний Форман знову вийшов на професійний ринг. Його суперником став Стів Зоуський, якого колишній чемпіон зупинив у четвертому раунді. Так розпочався новий етап у кар'єрі "Великого Джорджа", перспективи якого тоді викликали чимало сумнівів.

Джордж Форман і Стів Зоуський Getty Images

Повернення, у яке мало хто вірив

За тривалу перерву Форман помітно змінився. Від колишньої швидкості не залишилося й сліду, а на першому поєдинку після повернення ваги під ним показали понад 120 кілограмів. Чимало експертів сприймали його виступи як спробу заробити на давній славі, хоча знаменитої сили удару американець не втратив.

Ветеран поступово здобував перемоги та піднімався в рейтингах. У 1991-му він отримав шанс повернути чемпіонські пояси, але поступився Евандеру Холіфілду за очками.

Через два роки зазнав ще однієї невдачі – програв Томмі Моррісону в поєдинку за вакантний титул WBO. Здавалося, час остаточно взяв своє, а мрія знову опинитися на боксерській вершині так і залишиться нездійсненою.

Однак у 1994-му ветеран отримав нову можливість. На нього чекав 26-річний Майкл Мурер – непереможений чемпіон із рекордом 35-0, який у квітні того ж року відібрав титули WBA й IBF у Холіфілда. Майже два десятиліття різниці у віці, перевага у швидкості та фізичній формі робили чинного володаря поясів беззаперечним фаворитом.

Напередодні поєдинку Форман вирішив символічно повернутися в минуле. Він обрав червоні шорти, виготовлені ще за часів його першого чемпіонства, – такі самі, у яких свого часу боксував проти Мухаммеда Алі. Вони були настільки старими, що тренеру Анджело Данді доводилося підтягувати їх у перервах між раундами через зношену гумку.

Присутність цього фахівця в куті "Великого Джорджа" теж мала особливий символізм. Двадцять років тому саме цей наставник допомагав Алі готуватися до тріумфу над Форманом у Заїрі. Тепер він працював із боксером, якого свого часу допоміг перемогти.

Данді й Алі перед боєм із Форманом Getty Images

Бій, який переписав історію боксу

Того вечора на арені MGM Grand у Лас-Вегасі зібралися понад 12 тисяч глядачів. Молодший чемпіон від самого початку захопив ініціативу. Мурер був швидшим, активно працював джебом і раз за разом знаходив прогалини в захисті суперника. Форман повільно рухався вперед, пропускав удари, але терпляче шукав можливість для власної атаки.

Із кожним раундом становище претендента погіршувалося. Його ліве око дедалі сильніше запливало, тоді як Майкл упевнено лідирував за очками. Після дев'яти трихвилинок усі троє суддів віддавали перевагу чинному чемпіону – двоє з рахунком 88:83, ще один – 86:85.

У перерві Анджело Данді нагадав своєму підопічному, що до завершення поєдинку залишилося лише три раунди, а він сильно поступається. Єдиним реальним шансом урятувати ситуацію був нокаут.

На початку десятої трихвилинки "Великий Джордж" став частіше влучати правою рукою. Мурер і далі залишався перед ним, хоча його наставник Тедді Атлас неодноразово попереджав про небезпеку такої тактики. Молодий чемпіон упевнено наближався до перемоги, але проти одного з найпотужніших панчерів в історії не мав права навіть на найменшу помилку.

І вона сталася. Форман завдав удару лівою, а слідом влучив потужним правим прямим точно в підборіддя. Голова 26-річного боксера різко відкинулася назад, і він важко впав на настил, розкинувши руки. Рефері Джо Кортес розпочав відлік, але боксер так і не зміг підвестися.

Нокаут. Джордж Форман – знову чемпіон світу. Трибуни MGM Grand вибухнули оваціями. Людина, яка ще мить тому невпинно наближалася до поразки, раптом святкувала неймовірний тріумф. Поки Мурер залишався на настилі, американець опустився на коліна в куті та почав молитися.

Через 20 років і шість днів після поразки Мухаммеду Алі "Великий Джордж" знову підкорив "королівський" дивізіон професійного боксу.

Рекорд, який досі не впав

На момент історичної перемоги Форману виповнилося 45 років і 299 днів. Він став найстаршим боксером, якому вдалося завоювати чемпіонський титул у надважкій вазі, значно перевершивши досягнення Джерсі Джо Волкотта, який у 1951-му тріумфував у віці 37 років і п'яти місяців, нокаутувавши Еззарда Чарльза.

Журнал The Ring згодом визнав нокаут Мурера найкращим у 1994-му, а самого "Великого Джорджа" відзначив нагородою за найкраще повернення року. Його віковий рекорд у хевівейті залишається непобитим.

Після тріумфу американець не приховував, наскільки важливим для нього було знову почути своє ім'я поруч зі словами "чемпіон світу".

"Моєю головною метою було знову стати чемпіоном світу, щоб мене перестали представляти як колишнього чемпіона. Тепер мене завжди представлятимуть як чемпіона світу", – цитував Формана після перемоги Los Angeles Times.

Між двома чемпіонствами Формана пролягли поразки, десятиліття без боксу та зовсім інше життя. У Лас-Вегасі він не повернув собі молодість. Натомість довів, що для повернення на вершину вона йому вже не була потрібна.

Саме про бажання побити цей рекорд неодноразово висловлювався Володимир Кличко. Хто знає, можливо, саме він усе ж таки зможе довести, що досягнення "Великого Джорджа", який помер у 2025-му, не є вічним.