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Кривдник Богачука дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд

Руслан Травкін — 21 лютого 2025, 04:11
Кривдник Богачука дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд
Вірджіл Ортіс
Скриншот

Американський боксер Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO) дав прогноз на бій володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та чемпіоном WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Саулем Альваресом (62-2-2, 39 KO).

Ортіс у коментарі для BoxingSocial зазначив, що вважатиме фаворитом мексиканця.

"Сказати правду, я думаю, що Кроуфорд буде надто маленьким. Канело залишається Канело. Кроуфорд, ймовірно, є номером один в pound-for-pound, але вони не в одній ваговій категорії.

По суті він піднімається з 66,7 кг прямо в 76,2 кг, адже вагові категорії існують не просто так. От якби вони були в одній категорії, тоді це була б інша історія, це був би набагато конкурентніший бій. Але вони не в одній ваговій категорії", – сказав Ортіс.

Нагадаємо, Богачук поступився Ортісу у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі рішенням більшості суддів.

Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд Вірджіл Ортіс

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