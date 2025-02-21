Кривдник Богачука дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд

Американський боксер Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO) дав прогноз на бій володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та чемпіоном WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Саулем Альваресом (62-2-2, 39 KO).

Ортіс у коментарі для BoxingSocial зазначив, що вважатиме фаворитом мексиканця.

"Сказати правду, я думаю, що Кроуфорд буде надто маленьким. Канело залишається Канело. Кроуфорд, ймовірно, є номером один в pound-for-pound, але вони не в одній ваговій категорії.

По суті він піднімається з 66,7 кг прямо в 76,2 кг, адже вагові категорії існують не просто так. От якби вони були в одній категорії, тоді це була б інша історія, це був би набагато конкурентніший бій. Але вони не в одній ваговій категорії", – сказав Ортіс.