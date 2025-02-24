Тренер Паркера зробив гучну заяву щодо можливого бою з Усиком

Тренер Джозефа Паркера Енді Лі назвав бажаного наступного суперника для свого підопічного.

Слова фахівця наводить Boxing News 24.

"Наступним буде Усик. Паркер його поб'є. Джо швидший за нього і має силу. Повірте, перемога точно буде за нами", – розповів Лі.

Нагадаємо, напередодні новозеландський боксер у другому раунді нокаутував Мартіна Баколе та захистив звання тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Раніше сам Паркер прокоментував свою перемогу над конголезьким боксером.

Окрім того, стала відома умова для проведення поєдинку між Дюбуа та Усиком.