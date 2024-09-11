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Визначився наступний суперник Вихриста

Олександр Булава — 11 вересня, 18:48
Визначився наступний суперник Вихриста
Віктор Вихрист
Фото - gettyimages

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (12-1, 8 КО) проведе наступний бій 21 вересня.

Про це повідомляє BoxRec.

Суперником 32-річного українця стане боснієць Мірко Тінтор (16-9-1, 9 КО). Їх 6-раундовий бій пройде в Гамбургу.

Нагадаємо, Вихрист свій останній поєдинок провів у лютому, тоді він технічним нокаутом здолав аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду.

Напередодні чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) анонсував початок тренувального табору напередодні бою-реваншу з британським боксером Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

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