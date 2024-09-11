Усик анонсував початок тренувального табору перед боєм з Ф'юрі

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) анонсував початок тренувального табору напередодні бою-реваншу з британським боксером Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це Усик розповів порталу Ready to Fight.

"Далі ми їдемо в тренувальний кемп. З останнього бою я багато дізнався про Ф'юрі. Багато тих речей, які я побачив в бою – я не бачив їх по телевізору. Ми підготуємось ще краще і дай Боже покажемо свою форму ще раз. Не переживаю, що Тайсон спробує зійти з бою. Бо ми вже можемо грати на своїй стороні і зі своїм м’ячем. У мене контракт, у нього контракт – до 31 грудня включно ми маємо провести цей поєдинок.

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Те, що ми готуємось на 21 грудня мені дуже подобається. Гарна дата, гарний місяць. Якщо він не відбоксує 21 грудня – втратить дивіденди, гроші. А ще втратить своє чоловіче слово. Ми робитимемо все в тренувальному таборі, щоб побачити найкращу версію Олександра Усика. Якось кажу про себе в другому обличчі, так? Я все буду робити, щоб бути у своїй найкращій формі ще раз.

Щось неочікуване для Ф’юрі? Готуємо для нашого друга цукерки, торти, все-все. Ми будемо його пригощати смачними тортиками і смачними обіймами", – сказав Усик.

Нагадаємо, що бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року у Саудівській Аравії.

Напередодні український боксер оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.