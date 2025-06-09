Вихрист у першому раунді нокаутував 41-річного американця

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (13-1, 8 КО) здобув перемогу над американцем Крістофером Лавджоєм у межах вечора боксу в Кілі (Німеччина).

Українець здобув перемогу нокаутом у першому раунді. Американець намагався розпочати атаку, проте нарвався на потужний удар Вихриста. Бій тривав 28 секунд.

Для 41-річного Лавджоя, який останній бій провів у березні 2023 року, цей поєдинок став першим після тривалої перерви.

Нагадаємо, востаннє Віктор Вихрист виходив на ринг у квітні, коли переміг Райдела Букера. Бій тривав усі вісім раундів та завершився перемогою 33-річного Вихриста одноголосним рішенням суддів.