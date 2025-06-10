Готувався до зовсім іншого сценарію: Вихрист – про перемогу над 41-річним американцем

Український надважковаговик Віктор Вихрист (15−1, 9 КО) оцінив свою швидку перемогу над 41-річним американцем Крістофером Лавджоєм (20−2−1, 20 КО).

Цитує боксера Sport.ua.

Українець готувався до більш тривало протистояння, проте зміг перемогти суперника за 28 секунд.

"Я готувався до зовсім іншого сценарію. У тих поєдинках, відеозаписи яких були до наших послуг, американець діяв другим номером, розраховуючи знайти момент для нокаутуючого удару.

У Німеччині Лавджой зрадив себе і поплатився. Після клінчу в дебюті він знову кинувся в не зовсім підготовлену атаку і прогадав. Потужним ударом правою рукою я влучив у щелепу суперника і для нього все було закінчено.

Навіть і не пригадаю, коли востаннє брав гору в такому стилі. Тим паче, що налаштовувався на більш тривале протистояння, хоча у своїй перемозі не сумнівався", – розповів боксер.