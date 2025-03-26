Непростий суперник: Вихрист – про підготовку до бою з Букером

Український надважковаговик Віктор Вихрист (13-1, 8 КО) оцінив бій проти 44-річного американця Райдела Букера (28-7-1, 15 КО).

Цитує боксера Sport.ua.

"Це буде 8-раундовий рейтинговий бій. Мої промоутери повідомили про дату майбутнього поєдинку й суперника наприкінці лютого і я відразу вирушив до німецького Гамбурга для безпосередньої підготовки.

Букер – непростий суперник, дуже досвідчений, зустрічався з іменитими візаві. Зокрема, у 2019 році провів бій з авторитетним болгарином Кубратом Пулєвим й поступився за очками.

Я мав можливість переглянути відеозаписи останніх боїв американця й, на мій погляд, є достатньо інформації про сильні сторони та вразливі місця Букера.

Зараз головне підійти до протистояння в бойових фізичних кондиціях. У середині наступного тижня разом зі своїми тренерами візьмемо курс на Потсдам", – сказав Вихрист.