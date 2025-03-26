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Непростий суперник: Вихрист – про підготовку до бою з Букером

Олександр Булава — 26 березня 2025, 18:24
Непростий суперник: Вихрист – про підготовку до бою з Букером
Віктор Вихрист

Український надважковаговик Віктор Вихрист (13-1, 8 КО) оцінив бій проти 44-річного американця Райдела Букера (28-7-1, 15 КО).

Цитує боксера Sport.ua.

"Це буде 8-раундовий рейтинговий бій. Мої промоутери повідомили про дату майбутнього поєдинку й суперника наприкінці лютого і я відразу вирушив до німецького Гамбурга для безпосередньої підготовки.

Букер – непростий суперник, дуже досвідчений, зустрічався з іменитими візаві. Зокрема, у 2019 році провів бій з авторитетним болгарином Кубратом Пулєвим й поступився за очками.

Я мав можливість переглянути відеозаписи останніх боїв американця й, на мій погляд, є достатньо інформації про сильні сторони та вразливі місця Букера.

Зараз головне підійти до протистояння в бойових фізичних кондиціях. У середині наступного тижня разом зі своїми тренерами візьмемо курс на Потсдам", – сказав Вихрист.

Поєдинок відбудеться 5 квітня на арені MBS у Потсдамі, Німеччина.

Нагадаємо, українець провів минулого року два бої – у вересні переміг боснійця Мірко Тінтора (16-9-1, 9 КО), а у лютому технічним нокаутом здолав аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду.

Букер наприкінці грудня технічним нокаутом переміг колумбійця Джона Кортеса.

Віктор Вихрист

Віктор Вихрист

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