Вихрист переміг важчого на 34 кг боснійця Тінтора

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (13-1, 8 КО) переміг боснійця Мірко Тінтора (16-9-1, 9 КО).

Поєдинок пройшов у Гамбурзі у шоу Р2М Promotions. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Зазначимо, що Тінтор на зважуванні виявився на 34,5 кг важчим за українця.

Вихрист виграв другий бій поспіль і 13-й серед професіоналів. Раніше українець здобув перемогу над аргентинським боксером Маркосом Антоніо Аумадою.

До цього 32-річний боксер зазнав єдиної поразки у професійній кар’єрі. У лютому 2023 року кременчуцький боєць програв кубинцю Леніє Перо, втративши шанс завоювати свій перший пояс — WBA Fedelatin, який належав Перо.

Нагадаємо, нещодавно у Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбулося шоу боксу, головною подією якого став бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.