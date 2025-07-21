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Менеджерка Сіренка пояснила першу поразку в кар'єрі українця

Денис Шаховець — 21 липня 2025, 16:10
Менеджерка Сіренка пояснила першу поразку в кар'єрі українця
Ruthless Fighters

Спортивна директорка Владислава Сіренка Мирослава Пеганова прокоментувала поразку свого клієнта в поєдинку з британцем Соломоном Дакресом.

Слова Пеганової наводить Ruthless Fighters.

"Коли боксер виходить у ринг, є дві складові – це сам бокс і психологія. У цьому бою "вистрелила" саме психологія, тому боксу, на який ми та всі очікували, у рингу не було. Владислав тренувався 8 місяців без перерви – це 5 тренувальних таборів. Йому постійно переносили дати бою. 5 переносів боїв. Його тримали "на короткому повідку".
Він підписав кілька контрактів. Ми готувались до однієї дати, починали спаринги, але за три тижні до бою: "Вибач, ми переносимо бій". Далі знову: "Вибач, ми переносимо". І от вся ця психологічна історія дуже сильно вплинула на Владислава, він не спорався. Все, що відбулося в ринзі, що ви бачили – це й був наслідок", – сказала Мирослава Пеганова.

Нагадаємо, в андеркарді бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа українець Владислав Сіренко програв одностайним рішенням суддів – 91:99, 92:98, 92:99, зазнавши першої поразки в кар'єрі.

Владислав Сіренко

Владислав Сіренко

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