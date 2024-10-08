Арум: На мою думку, Дюбуа нокаутував Усика

"Я дивився цей бій по телевізору. На мою думку, Дюбуа нокаутував Усика. Я не думаю, що це був удар нижче пояса, він влучив точнісінько в лінію пояса. А якщо це було так, то Усик не зміг піднятися ні через 10 с, ні через 30 с, ні через одну хвилину. Дюбуа він міг би бути чемпіоном. Я завжди був у захваті від Дюбуа", – сказав Арум.