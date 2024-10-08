Арум: На мою думку, Дюбуа нокаутував Усика
Олександр Усик
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Засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що, на його думку, чемпіон IBF у надважкому дивізіоні Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) переміг володаря поясів WBC, WBA і WBO Олександра Усика (22-0, 14 KO) в 2023 році.
Слова промоутера передає BoxNation.
"Я дивився цей бій по телевізору. На мою думку, Дюбуа нокаутував Усика. Я не думаю, що це був удар нижче пояса, він влучив точнісінько в лінію пояса. А якщо це було так, то Усик не зміг піднятися ні через 10 с, ні через 30 с, ні через одну хвилину. Дюбуа він міг би бути чемпіоном. Я завжди був у захваті від Дюбуа", – сказав Арум.
Поєдинок між британцем та українцем відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.