Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Українець у ньому програв: Леффлер назвав найкращий бій року

Руслан Травкін — 21 жовтня, 16:01
Українець у ньому програв: Леффлер назвав найкращий бій року
Богачук – Ортіс
Getty images

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (24-2, 23 КО), назвав бій українця проти Віджила Ортіса (21-0, 20 КО) найкращим поєдинком року.

Його слова цитує BoxingScene.

"Матч-реванш Богачука проти Ортіса? Тому що я вважаю, що це був бій року.

Ми з нетерпінням чекаємо проривного 2025 року для Сергія, і якщо він зможе перемогти Мадрімова, це наблизить його на крок ближче до його мети виграти ще один титул чемпіона світу", – сказав Леффлер.

Нагадаємо, у поєдинку проти Ортіса Богачук двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу американцю.

Бокс Сергій Богачук Том Леффлер Вірджіл Ортіс

Вірджіл Ортіс

Богачук: Я валяв Ортіса по рингу, а перемогу віддали йому
Ортіс: Вважаю, що здобув переконливу перемогу над Богачуком
Богачук: Я задоволений поєдинком проти Ортіса, будемо добиватися реваншу
Атлас назвав головні переваги та недоліки Богачука
Шелестюк охрестив бій за участі українця поєдинком року

Останні новини