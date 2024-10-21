Українець у ньому програв: Леффлер назвав найкращий бій року
Богачук – Ортіс
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Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (24-2, 23 КО), назвав бій українця проти Віджила Ортіса (21-0, 20 КО) найкращим поєдинком року.
Його слова цитує BoxingScene.
"Матч-реванш Богачука проти Ортіса? Тому що я вважаю, що це був бій року.
Ми з нетерпінням чекаємо проривного 2025 року для Сергія, і якщо він зможе перемогти Мадрімова, це наблизить його на крок ближче до його мети виграти ще один титул чемпіона світу", – сказав Леффлер.
Нагадаємо, у поєдинку проти Ортіса Богачук двічі відправляв суперника в нокдаун, але судді віддали перемогу американцю.