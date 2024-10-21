Українець у ньому програв: Леффлер назвав найкращий бій року

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (24-2, 23 КО), назвав бій українця проти Віджила Ортіса (21-0, 20 КО) найкращим поєдинком року.

Його слова цитує BoxingScene.

"Матч-реванш Богачука проти Ортіса? Тому що я вважаю, що це був бій року.

Ми з нетерпінням чекаємо проривного 2025 року для Сергія, і якщо він зможе перемогти Мадрімова, це наблизить його на крок ближче до його мети виграти ще один титул чемпіона світу", – сказав Леффлер.