Гірн оцінив можливість проведення бою Паркера з Джошуа

Голова промоутерської організації Matchroom Boxing Едді Гірн висловився про можливість проведення поєдинку між Ентоні Джошуа та Джозефом Паркером.

Слова функціонера наводить Talksport.

"Бій з Паркером – це здорово, але якщо ви прямо зараз спитаєте самого Ей Джея про те, що його цікавить – він відповість, що це Ф'юрі та Дюбуа. Загалом я вважаю, що Паркер повинен битись із Дюбуа. Вони мали контракт. Якщо ж цього не відбудеться, ми вислухаємо, що Воррен нам запропонує", – розповів Гірн.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика. Сам новозеландець тоді переміг Мартіна Баколе, який замінив британця.

Раніше майбутнє Джошуа прокоментував Френк Воррен.