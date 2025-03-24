Це його вибір: Воррен – про майбутнє Джошуа

Промоутер Френк Воррен вважає, що колишньому чемпіону в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) не варто поспішати з відновленням після травми.

Цитує промоутера Sky Sports.

"Єдине, що я знаю, що б вони не порадили йому [Джошуа], більшість надважковаговиків з нами (Queensberry Promotions – прим.). Ці двері зняті з петель, просто заходь, і ми зробимо це.

Я розумію, що щось відбувалося [із травмою]. Йому нема чого поспішати, він там, і він вирішить у свій час, що він хоче робити. Я впевнений, що його команда буде підтримувати його всім серцем, яким би не було його рішення.

Якщо він піде на пенсію – це його вибір. Він дуже багато зробив для британського боксу, був дворазовим чемпіоном світу, збирав повні зали, довгий час був на гребені хвилі і фактично був там, поки не побився з Даніелем. У нього на рахунку три хороші перемоги", – сказав Воррен.