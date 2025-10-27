Українська правда
Усик відвідав поранених бійців бригади "Лють"

Володимир Максименко — 27 жовтня 2025, 14:27
Усик відвідав поранених бійців бригади Лють
Олександр Усик
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) відвідав поранених бійців бригади "Лють".

Про це повідомила пресслужба підрозділу Національної поліції.

Спортсмен поспілкувався з воїнами, які проходять реабілітацію та відновлення, розповів про свій шлях чемпіона та подякував військовим за мужність та хоробрість.

"Завдяки таким людям як ви, Україна стоїть та вистоїть. Тож від себе та своєї родини, дякую Вам", – сказав Усик.

Заступник командира бригади Віталій Чебан вручив чемпіону пам’ятні подарунки від нашого підрозділу. Після цього Олександр Усик роздав автографи, зробив спільні фото та побажав витримки кожному воїну.

"Такі зустрічі — це не просто подія, а важливий момент для кожного бійця. Коли легенди спорту підтримують захисників особисто — це додає сил і віри", – додали у пресслужбі бригади.

Нагадаємо, не так давно український боксер завітав до медичного центру Нацгвардії за запрошенням легенди київського Динамо Владислава Ващука. 

У вересні Усик відвідав поранених військових у шпиталі міста Дніпро.

