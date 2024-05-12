Ломаченко завершив бій проти Камбососа феноменальним ударом по печінці, таке ми вже колись бачили

Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) та здобув вакантний пояс IBF у легкій вазі.

В 11 раунді Ломаченко шикарним ударом влучив супернику по печінці. Австралієць спробував повернутися в бій, але вже наступної миті рефері зупинив поєдинок.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Цікаво, що Ломаченко вже не вперше завершує бій на свою користь у подібному стилі.

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Під час свого дебютного поєдинку в легкій вазі у 2018-му році Ломаченко ударом по печинці відправив у нокаут Хорхе Лінареса та здобув перший титул у цьому дивізіоні.

До слова, бій з Лінаресом відбувся також 12 травня. Про історичні паралелі ми писали ТУТ.

Огляд бою можна подивитися ТУТ, запис повного бою – ТУТ.