Ломаченко завершив бій проти Камбососа феноменальним ударом по печінці, таке ми вже колись бачили
— 12 травня, 10:20
Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) та здобув вакантний пояс IBF у легкій вазі.
В 11 раунді Ломаченко шикарним ударом влучив супернику по печінці. Австралієць спробував повернутися в бій, але вже наступної миті рефері зупинив поєдинок.
Цікаво, що Ломаченко вже не вперше завершує бій на свою користь у подібному стилі.
Під час свого дебютного поєдинку в легкій вазі у 2018-му році Ломаченко ударом по печинці відправив у нокаут Хорхе Лінареса та здобув перший титул у цьому дивізіоні.
До слова, бій з Лінаресом відбувся також 12 травня. Про історичні паралелі ми писали ТУТ.