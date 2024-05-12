Ломаченко повернув собі чемпіонський титул: відеозапис бою
— 12 травня, 09:12
Український боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.
Наш сайт провів текстовий онлайн поєдинку.
Відео бою Ломаченко — Камбосос
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Після бою Камбосос заявив, що програв одному з найкращих боксерів в історії.