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Ми намагались, – тренер Дюбуа прокоментував поразку від Усика

Володимир Максименко — 20 липня 2025, 06:13
Даніель Дюбуа
Даніель Дюбуа
Queensberry/Leigh Dawney

Тренер Данеля Дюбуа Дон Чарльз висловився про поразку британця у другому поєдинку проти Олександра Усика.

Слова фахівця наводить The Guardian.

"Це точно – Усик великий. Це ніколи не піддавалось сумніву. Ми намагались. Дюбуа – молодий чемпіон, йому лише 27 років та він вже досяг чудових висот. Він бився з великим чемпіоном, тому якщо вже і програвати, то комусь типу Усика", – розповів Чарльз.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

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Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Раніше повідомлялося, що WBO вже зобов’язала Олександра Усика провести обов’язковий захист титулу проти новозеландського боксера.

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