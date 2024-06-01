Вайлдер: Я готовий померти за те, що вірю

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) готовий померти за свої ідеали.

Про це він заявив на пресконференції перед боєм проти китайня Чжана Чжилея. Його слова наводить Boxing Scene.

"У мене серце та менталітет воїна, і я помру за те, у що вірю. Я готовий померти за те, у що вірю. І якщо Чжилей не готовий вийти на ринг і померти, як я, то йому краще не виходити на бій, бо я готовий", — сказав Вайлдер.

Поєдинок між Деонтеєм і Чжаном відбудеться у ніч з 1 на 2 червня. Цікаво, що обоє у своїх попередніх боях поступилися Джозефу Паркеру.