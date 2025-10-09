Вайлдер розповів, коли проведе наступний бій

Ексчемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер готується провести наступний поєдинок взимку.

Про це повідомляє DAZN.

Американський супертяж Деонтей Вайлдер узгодив проведення свого наступного бою, який заплановано на січень. Ім’я суперника колишній чемпіон поки що тримає в таємниці.

"Мій поєдинок відбудеться у січні. Контракт уже підписано, але наразі я не можу розкривати деталей. Попереду великий рік, і моя мета – знову стати чемпіоном світу", – зазначив Вайлдер.

Влітку американець повернувся на ринг після тривалої паузи та здобув перемогу нокаутом над Тайреллом Херндоном.

Раніше менеджер Вайлдера заявив, що боксер хоче провести бій проти Джошуа або Усика.