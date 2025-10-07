Українська правда
Менеджер Вайлдера: Якщо не домовимося про бій з Джошуа, то домовимося з Усиком

Володимир Варуха — 7 жовтня 2025, 14:09
Менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) Шеллі Фінкель заявив, що боксер прагне боїв з топовими суперниками.

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

"Деонтей проведе бій наприкінці цього року або на початку наступного. Наш перший вибір Джошуа. Якщо ми не зможемо домовитися з Джошуа, а зможемо – з Усиком ми проведемо бій із ним. Я вважаю, що це найбільший бій для нього Джошуа. Можливо, із хорошим андеркардом, він зможе зібрати "Вемблі", – сказав Фінкель.

Раніше промоутер Едді Хірн заявив, що Деонтей Вайлдер може провести поєдинок проти Девіда Аллена, якщо той переможе Махмудова.

Попередній бій американець провів у липні. Тоді він впевнено нокаутував Тіррела Герндона.

Нещодавно український надважковаговик Олександр Захожий кинув виклик Деонтею Вайлдеру.

