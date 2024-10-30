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Чемпіон Бокс

Сенченко назвав фаворита бою Мадрімов – Богачук

Руслан Травкін — 30 жовтня, 18:26
Сенченко назвав фаворита бою Мадрімов – Богачук
В'ячеслав Сенченко
facebook.com/vyacheslavsenchenkocoach

Колишній чемпіон світу з боксу В'ячеслав Сенченко не зумів визначити однозначного фаворита у бою Мадрімов – Богачук, але мінімальну перевагу віддав саме земляку.

Його слова цитує Figthnews.info.

"Гарний бій буде, дуже хороший бій. Важко сказати. Тут я думаю, 50 на 50, напевно. Обидва класні бійці, в обох хороша аматорська школа, але чомусь я більше, мабуть, схиляюся до Богачука.

За стилем він дуже темповий. Я думаю, що він може такий добрий темп нав'язати, який Мадримов може не витягувати. Напевно, трохи більше схиляюся до перемоги Богачука", – сказав Сенченко.

Нагадаємо, Богачук та Мадрімов зустрінуться у рингу 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Цей бій пройде в андеркарді зустрічі Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Бокс В’ячеслав Сенченко Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов

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