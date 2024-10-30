Сенченко назвав фаворита бою Мадрімов – Богачук

Колишній чемпіон світу з боксу В'ячеслав Сенченко не зумів визначити однозначного фаворита у бою Мадрімов – Богачук, але мінімальну перевагу віддав саме земляку.

Його слова цитує Figthnews.info.

"Гарний бій буде, дуже хороший бій. Важко сказати. Тут я думаю, 50 на 50, напевно. Обидва класні бійці, в обох хороша аматорська школа, але чомусь я більше, мабуть, схиляюся до Богачука.

За стилем він дуже темповий. Я думаю, що він може такий добрий темп нав'язати, який Мадримов може не витягувати. Напевно, трохи більше схиляюся до перемоги Богачука", – сказав Сенченко.