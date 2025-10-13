В Україні відбувся перший боксерський бій на колісних кріслах

В Києві відбувся перший в історії боксерський поєдинок на колесних кріслах, який організували Spartabox Faniian Promotions, Броварська міська рада та місцева федерація боксу.

На ринзі зустрілись ветерани Збройних сил України Павло Кушніров (позивний "Стаф") та Михайло Дроботенко (позивний "Север").

Бій складався з трьох раундів по дві хвилини та завершився унічию.

Зазначимо, що Кушніров боронив Україну на Бахмутському напрямку, а Дроботенко воював на Донеччині та Луганщині.

У межах цього вечору боксу також виступав Віктор Постол, який здобув пояс IBO International.