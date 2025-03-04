У 38-річному віці помер титулований американський боксер

Пішов з життя у 38-річному віці американський боксер Карсон Джонс.

Про це повідомляє People.com.

Його не стало внаслідок ускладнень від операції на горлі.

Карсон за кар'єру провів 56 поєдинків на професійному ринзі, в яких 49 перемог при 13 поразках та 3 нічиїх. Він змагався у напівсередній вазі (до 66,7 кг) та першій середній вазі (до 69,8 кг)

Йому вдалося ставати чемпіоном USBA та NABA (титули чемпіонів Північної Америки), а також виграти титул WBC Continental Americas.

Карсон бився з такими іменитими боксерами: Антоніо Маргаріто, Мічі Муньос, Браян Роуз, Келл Брук та інші.

Нагадаємо, колишній півзахисник Ювентуса Ніко Ідальго помер у віці 32 років після боротьби з раком легень.