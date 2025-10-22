Українська правда
Все почнеться на цих вихідних: Паркер націлився на бій проти Усика

Микола Дендак — 22 жовтня 2025, 23:22
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) націлений на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає SkySports.

"Я відчуваю, що я на кілька рівнів вище Фабіо, і це те, що я хочу показати в суботу ввечері. Я бився з усіма, і я хочу вийти на ринг і показати рівень, на якому я перебуваю порівняно з ним. Я багато чого досяг у світі боксу, але я відчуваю, що тільки входжу у свій розквіт, і зараз час, щоб взяти на себе відповідальність.
Усик – мішень для кожного надважковаговика, у нього є всі пояси, тому мені потрібно провести цей бій правильно. Я знаю, що я можу зробити у ринзі, і якщо я зроблю це добре, я здобуду перемогу. Я можу побити будь-якого супертяжа, але все почнеться на цих вихідних, а Усик буде мішенню після цього", – сказав Паркер.

Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вже 25 жовтня Паркер зустрінеться з володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Раніше повідомлялося, що переможець протистояння стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Бій може відбутися у першій половині 2026 року.

