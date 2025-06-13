Усик та Амосов об’єдналися: українські чемпіони провели спаринг перед реваншем з Дюбуа

Олександр Усик продовжує підготовку до реваншу з Даніелем Дюбуа, і цього разу на спаринг-партнера він обрав не кого-небудь, а колишнього чемпіона Bellator Ярослава Амосова.

Двоє найкращих українських бійців у своїх дисциплінах вийшли разом на ринг, влаштувавши інтенсивне тренування перед важливою подією.

Після поєдинку спортсмени опублікували спільне фото, яке миттєво розлетілося соцмережами. До слова, фанати також помітили в Амосова капу з написом UFC, що натякає на перехід бійця до найкращої ліги світу.

Нагадаємо, 19 липня Усик проведе другий бій проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться у Лондоні, на легендарному стадіоні "Вемблі".

Що стосується Амосова, напередодні українська зірка ММА ефектно здолав американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.

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Раніше 31-річний українець виступав у Bellator, де протягом довгого часу був домінуючим чемпіоном. У 2023 році Ярослав зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого взяв паузу у кар'єрі. Через рік Амосов оголосив про відхід з Bellator.