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Колишній чемпіон світу: Усик – неймовірний боєць

Руслан Травкін — 11 лютого 2025, 20:45
Колишній чемпіон світу: Усик – неймовірний боєць
Шон Портер (праворуч)
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Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер (31-4-1, 17 КО) похвалив Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він вважає, що українець досягнув неймовірного успіху.

Його слова цитує TalkSport.

"Мені не дуже подобається змішувати покоління. Думаю, що бійці 50-х і 60-х років не змогли б зрівнятися з бійцями нашого покоління.

Усик – неймовірний боєць. Можу впевнено про це говорити, бо ділив із ним ринг. Думаю, що останні два покоління можна назвати найбільшими в історії першої важкої та суперважкої ваги, але Усик зробив щось особливе", – сказав Портер.

Нагадаємо, Усик шість з семи своїх боїв у надважкій вазі провів проти британців.

Напередодні Воррен заявив, що чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) зможе перемогти українця у реванші.

Бокс Олександр Усик Шон Портер

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