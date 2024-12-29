Була дивна система суддівства: відомий американський боксер пригадав свій бій з Усиком на аматорському рівні

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер (31-4-1, 17 КО) пригадав, що на аматорському рівні переміг Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це він сказав для GiveMeSport.

"Усик тоді мав приблизно такий же зріст, але важив набагато менше. Тоді була дивна система підрахунку – було п'ять суддів і троє з них мали натиснути кнопку, щоб бал зарахувався. Ми проводили близький бій.

У четвертому раунді я накинувся на нього і завдяки цьому зупинив. Я переміг Усика з рахунком 23-20. Попори те, що це був аматорський поєдинок, за нього треба було мені заплатити", – сказав Портер.