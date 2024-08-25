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Чемпіон Бокс

Усик розповів, що планує очолити ФБУ, а потім міністерство спорту

Ігор Чернявський — 25 серпня, 18:55
Усик розповів, що планує очолити ФБУ, а потім міністерство спорту

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) планує працювати спортивним функціонером після завершення кар’єри.

Про це він розповів у інтерв’ю NV.

"Ким я буду через 10 років? Я буду Усиком Олександром Олександровичем. І все. Бокс я не залишу, він завжди буде зі мною. Я буду працювати в боксі, я буду допомагати боксу. Це частина мого життя. Стану президентом Федерації боксу України – попрацюю там, потім піду міністром спорту. Все. Буду займатись бізнесом і спортом", — сказав Усик.

У цьому ж інтерв’ю Олександр також розповів, що його не цікавить політична кар’єра. На його думку, в політиці потрібно казати те, чого насправді не зробиш, тому він би не зміг домовитися зі своєю совістю.

Міністерство молоді та спорту Олександр Усик Федерація боксу України

Міністерство молоді та спорту

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