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Я не міг би домовитися зі своєю совістю: Усик відповів на питання про політику

Ігор Чернявський — 24 серпня, 22:35
Я не міг би домовитися зі своєю совістю: Усик відповів на питання про політику
Getty Images

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) не планує починати політичну діяльність після завершення спортивної кар’єри.

Про це він розповів у інтерв’ю NV.

"Ні, мені це не подобається (стати президентом України — прим.). Я не вірю в політику. Для мене політика — це коли потрібно іноді сказати те, чого ти не зробиш, а я не міг би домовитися зі своєю совістю.

Усе, що я роблю, і все, що в мене є, формується в діалозі і в згоді з моєю совістю і з самим собою. Якщо країна цього потребуватиме, я буду працювати на неї так, як я роблю це й зараз", — сказав Усик.

Сьогодні, у День незалежності України Олександр подарував свій пояс чемпіона WBC Володимиру Зеленському.

Олександр Усик

Олександр Усик

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