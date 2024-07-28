Усик відреагував на відмову Ломаченка від поєдинку з Джервонтою

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) хоче, щоб володар титулів IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) не завершував професійну кар'єру.

Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

Напередодні повідомлялося, що Ломаченко відмовився від поєдинку з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.

"Не знаю, як прокоментувати. Я хочу, щоб Василь знову боксував і здобув перемогу", — сказав Усик.

Нагадаємо, у травні Ломаченко переміг Джорджа Камбососа та здобув титула чемпіона IBF. Бій дострово завершився у сьомому раунді.