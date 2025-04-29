Усик затролив у соцмережах Дюбуа за удар скандальний нижче пояса

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик затролив свого опонента Даніеля Дюбуа після пресконференції.

Команда британця активно спекулювала на тому, що українець симулював удар нижче пояса, через що Олександр був змушений зробити свій "хід".

Усик опублікував в соцмережах фото з трибун стадіону "Вемблі" і залишив провокативне звернення.

" Навіть з такої висоти я бачив, що це був удар нижче пояса", – написав українець.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

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Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.