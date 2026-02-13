Фаніян – про потенційну битву Усика проти Вайлдера: Багато років тримав хевівейт у страху

Керівник Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян висловився з приводу ймовірного протистояння Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Tribuna.

Він відзначився легендарність постаті Олександра, який продовжив прославляти Україну після ери братів Кличків. Фаніян розповів, чи хотів би він побачити бій Усика проти Вайлдера.

"Особисто мені хотілось би побачити бій Усика з Деонтеєм Вайлдером адже американець багато років тримав хевівейт в страху. Але зараз цей поєдинок буде декласацією з боку Усика. В принципі, як напевно, з будь-яким іншим опонентом", – заявив Фаніян.

Також промоутер додав, що не бачить у молодому британцю Мозесу Ітаумі суперника, який би міг скласти конкуренцію непереможному українцю. За його словами, "Новий Майк Тайсон" не може здобути за декілька боїв той досвід, який накопичувався в Олександра ще з Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що Усик висловив бажання побитись із "Бронзовим бомбардувальником" після того, як свідомо відмовився від поясу чемпіона світу за версією WBO, новим володарем якого став британський боксер Фабіо Вордлі.

Нещодавно український чемпіон виклав у своїх соцмережах голосування, у якому запропонував своїм уболівальникам обрати йому наступного суперника. WBC ж зобов'язала Олександра провести захист титулу проти тимчасового чемпіона по лінії Агіта Кабаєла. Ще раніше була інформаціія, що Світова боксерська рада схвалила захист українця проти Деонтея.