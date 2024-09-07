Український промоутер розкрив суму, яку витратили на організацію вечору боксу

Промоутерська компанія Spartabox Faniian Promotions витратила 330 тисяч доларів на організацію вечора боксу The Road to Victory, який відбувся 3 серпня в Києві.

Про це розповів голова компанії Ігор Фаніян у інтерв’ю SportArena.

"Вечір боксу The Road to Victory– 330 тисяч доларів. Це десь біля 15 мільйонів гривень. Це багато. В нашій країні дуже важко монетизувати бокс. Це не просто спорт, це продовження нашої культури.

Знаєте, в мене десь буває, як і болить душа, а десь радіє за наших спортсменів, за те, що ми можемо прославляти нашу країну, за те, що ми можемо відчувати себе бійцем у рингу, тому що, знаєте, зараз слово "боєць" трішечки розподілене", — сказав Фаніян.