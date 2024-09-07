Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Український промоутер розкрив суму, яку витратили на організацію вечору боксу

Ігор Чернявський — 7 вересня, 21:17
Український промоутер розкрив суму, яку витратили на організацію вечору боксу

Промоутерська компанія Spartabox Faniian Promotions витратила 330 тисяч доларів на організацію вечора боксу The Road to Victory, який відбувся 3 серпня в Києві.

Про це розповів голова компанії Ігор Фаніян у інтерв’ю SportArena.

ечір боксу The Road to Victory– 330 тисяч доларів. Це десь біля 15 мільйонів гривень. Це багато. В нашій країні дуже важко монетизувати бокс. Це не просто спорт, це продовження нашої культури.

Знаєте, в мене десь буває, як і болить душа, а десь радіє за наших спортсменів, за те, що ми можемо прославляти нашу країну, за те, що ми можемо відчувати себе бійцем у рингу, тому що, знаєте, зараз слово "боєць" трішечки розподілене", — сказав Фаніян.

Шоу The Road to Victory пройшло у столичному Палаці спорту. В головній події Арам Фаніян у 11 раунді нокаутував мексиканця Хуана Антоніо Родрігеса та здобув титул чемпіона WBO.

Ігор Фаніян

Останні новини