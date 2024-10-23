Попереду два українця: Усик – у п'ятірці рейтингу європейських боксерів в історії гевівейту

Олександр Усик вже займає 5-ту позицію в рейтингу міжнародного боксерського статистичного проекту boxrec.com серед європейських боксерів у 140-річній історії надважкої ваги.

Приємно, що до топ-5 рейтингу входить відразу троє українців. Четверте місце посідає чинний мер Києва Віталій Кличко, професійна боксерська кар'єра якого тривала з 1996 по 2012 роки. На третьому місці – німець Макс Шмелінг (1924-1948).

На другому – Володимир Кличко (1996-2017). Лідером рейтингу є британець Леннокс Льюїс (1989 – 2003). Цікаво, що свій останній бій Льюїс провів саме з Віталієм Кличком і цю зустріч визнали найкращим поєдинком десятиріччя у гевівейті.

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Зазначимо, що Олександр Усик має чудові шанси з часом очолити цей рейтинг. Для цього українцеві спочатку потрібно виграти матч-реванш у Тайсона Ф’юрі, який відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії.

Справа в тому, що цей рейтинг оновлюються не часто і саме тому Усик, який в травні цього року завоював звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті, знаходиться поки "лише" на 5-му місці. Його суперник Тайсон Ф’юрі займає 9-е місце рейтингу, а Ентоні Джошуа, якого Усик переміг двічі, – сьоме місце.

На шостій позиції знаходиться швед Інгемар Йоганссон, який вигравав титул чемпіона світу в 1959 році (кар’єра тривала з 1952 по 1963 роки). На восьмому місці – італієць Прімо Карнера, який здобув титул чемпіона світу в 1933 році, а всього з 1928-го по 1946-й провів 103 поєдинки на професійному рингу.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець