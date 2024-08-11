Усик: У легкості не можна знайти діаманти, тому що їх там немає
Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) не очікує легкоїї прогулянки в реванші з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це він розповів у інтерв’ю Mail Sport Boxing.
"Ні, легше не буде. Буде, можливо навіть... Дивіться, я завжди налаштовуюсь на важче. Я ніколи не налаштовуюся на легке. Я налаштовуюся на космос, який просто мене розчавить, що мої очі тільки будуть бачити, що відбувається. Я на таке налаштовуюся.
Я не думаю, що мені буде легше. Та мені й не треба легше. В легкості не можна знайти діаманти, тому що їх там немає. Без важкої роботи ти не зможеш досягти успіху. Все, що легко, не росте", — сказав Усик.
Нагадаємо, другий бій між українцем та британцем має відбутися наприкінці грудня. Нещодавно Ф’юрі заявив, що Усик марнує час, поки сам він вже готується до реваншу.