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Усик: У легкості не можна знайти діаманти, тому що їх там немає

Ігор Чернявський — 11 серпня, 00:00
Усик: У легкості не можна знайти діаманти, тому що їх там немає

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) не очікує легкоїї прогулянки в реванші з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це він розповів у інтерв’ю Mail Sport Boxing.

"Ні, легше не буде. Буде, можливо навіть... Дивіться, я завжди налаштовуюсь на важче. Я ніколи не налаштовуюся на легке. Я налаштовуюся на космос, який просто мене розчавить, що мої очі тільки будуть бачити, що відбувається. Я на таке налаштовуюся.

Я не думаю, що мені буде легше. Та мені й не треба легше. В легкості не можна знайти діаманти, тому що їх там немає. Без важкої роботи ти не зможеш досягти успіху. Все, що легко, не росте", — сказав Усик.

Нагадаємо, другий бій між українцем та британцем має відбутися наприкінці грудня. Нещодавно Ф’юрі заявив, що Усик марнує час, поки сам він вже готується до реваншу.

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