Зеленський забув пояс Усика в Білому домі після сварки з Трампом

Президент України Володимир Зеленський забув у Білому домі пояс Олександра Усика, який він привіз як подарунок президенту США Дональду Трампу.

Про це глава держави зізнався в інтерв’ю для Time.

Під час спільної пресконференції в Білому домі було помітно, що поруч з українською делегацією розміщено пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику (23-0, 14 КО). Однак після сварки між двома лідерами, він так і залишився на столику в Овальному кабінеті.

"Можливо, він все ще лежить там", – розповів Зеленський.

За інформацією Time, після того, як українська делегація залишила Білий дім, співробітник адміністрації Трампа знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні президента США, де він зараз стоїть разом з іншими сувенірами.

Зазначимо, що Зеленський пообіцяв подарувати своєму американському колезі пояс під час телефонної розмови 13 лютого.

Нагадаємо, Усик подарував пояс WBC президенту України 24 серпня. Боксер згодом пояснив свою мотивацію такого рішення.