Дякую Богу за тебе: Усик у соцмережах привітав свою дружину із річницею весілля

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина святкують сьогодні 15-ту річницю весілля.

На честь цієї події український спортсмен опублікував у соцмережах відео із добіркою фотографій, а також мило його підписав.

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"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей, у нас річниця, 15 років від дня весілля, але взагалі понад 20 років ми разом. За цей час ми багато чого з тобою досягли, у нас було багато труднощів, які ми змогли пройти разом, ти подарувала мені неймовірних дітей. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані, мене часто немає поруч, але ти завжди підтримуєш мене у всіх моїх цілях, так, тобі інколи не подобається якісь мої дії, і ти завжди говориш мені правду", – написав Усик.

Нагадаємо, пара разом вже більше 20 років. Подружжя виховує чотирьох дітей – Лізу, Михайла, Кирила та Марію.

21 грудня Усик проведе реванш із Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.