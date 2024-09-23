Тренування йдуть за планом: Усик був помічений за поїданням бургерів у відомому фастфуді

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик неодноразово хизувався своїми тренуваннями, звертаючись до "пузатого" Тайсона Ф'юрі.

Цього разу життя зіграло злий жарт з українцем, та його помітили за поїданням бургерів у фастфуді. На відео Олександр дуже задоволений тим фактом, що зараз відвідає не дуже корисну їжу, проте наш козак може це собі дозволити.

Одразу ж після завершення свого обіду, Усик зробив благу справу і ощасливив усіх бажаючих, зробивши з ними декілька фотографій.

Нагадаємо, наступний свій бій Олександр проведе 21 грудня проти Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді.