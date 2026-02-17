Усик передав українським військовим 10 автомобілів

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) вчергове відзначився доброю справою для українських військових.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Разом зі своїм благодійним фондом Usyk Foundation боксер передав 10 автомобілів для 27-ї окремої артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського. Загальна вартість допомоги склала майже 15 мільйонів гривень.

Усик подякував за підтримку президенту житомирського Полісся Геннадію Буткевичу та BGV Charity Fund.

"Разом ми робимо реальні кроки для підсилення нашої армії. Дякую кожному воїну за відвагу, силу та щоденну боротьбу за нашу свободу. Ви – справжні герої! Разом – до перемоги! Слава Україні", – написав Олександр.

Нагадаємо, що Усик та його дружина Катерина регулярно підтримують українську армію.

Водночас український чемпіон продовжує чекати призначення свого наступного двобою. Раніше Олександр відмовився від поясу WBO, володарем якого став британець Фабіо Вордлі, висловивши бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Щоправда, "Бронзовий бомбардувальник" у своєму наступному поєдинку зустрінеться з Дереком Чісорою. Протистояння відбудеться 4 квітня 2026 року у Лондоні.

Востаннє українець виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.