Усик очолив рейтинг найкращих суперважковаговиків світу

Володар поясів WBO, WBA, WBC Олександр Усик (22-0, 14 КО) очолив рейтинг найкращих надважковаговиків світу.

Про це повідомляє Bad Left Hook.

Другу позицію зайняв Тайсон Ф’юрі, який програв українцю бій за титул абсолютного чемпіона світу. До трійки увійшов Даніель Дюбуа, який 21 вересня в Лондоні переміг Ентоні Джошуа в бою за титул чемпіона IBF.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.